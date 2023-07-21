Кутаисское "Торпедо" пробилось во 2-й раунд квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 0:52, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

"Торпедо" Кутаиси вышло в следующий квалификационный раунд Лиги Конференций. В 1-м раунде грузинская команда переиграла боснийский "Сараево".

Только что в боснийском городе Сараево завершилась ответная встреча 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между одноименным клубом и кутаисским "Торпедо".

В первой встрече, состоявшейся в Грузии на той неделе, была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

В ответном матче "Сараево" вышел вперед на 11-й минуте – гол забил полузащитник Алмедин Зилькич. Торпедовцы отыгрались в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару хавбека Мераба Гигаури.

Игра перешла в дополнительное время, однако командам не хватило 30 минут, чтобы выявить победителя. В послематчевой серии пенальти победу одержало "Торпедо".