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Кутаисское "Торпедо" пробилось во 2-й раунд квалификации Лиги Конференций

Кутаисское &quot;Торпедо&quot; пробилось во 2-й раунд квалификации Лиги Конференций
"Торпедо" Кутаиси вышло в следующий квалификационный раунд Лиги Конференций. В 1-м раунде грузинская команда переиграла боснийский "Сараево".

Только что в боснийском городе Сараево завершилась ответная встреча 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между одноименным клубом и кутаисским "Торпедо".

В первой встрече, состоявшейся в Грузии на той неделе, была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

В ответном матче "Сараево" вышел вперед на 11-й минуте – гол забил полузащитник Алмедин Зилькич. Торпедовцы отыгрались в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару хавбека Мераба Гигаури.

Игра перешла в дополнительное время, однако командам не хватило 30 минут, чтобы выявить победителя. В послематчевой серии пенальти победу одержало "Торпедо".

Грузинская &quot;Дила&quot; вышла в следующий раунд квалификации Лиги Конференций, &quot;Динамо&quot; Батуми – нет

Грузинская "Дила" вышла в следующий раунд квалификации Лиги Конференций, "Динамо" Батуми – нет

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