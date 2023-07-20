Грузинская "Дила" вышла в следующий раунд квалификации Лиги Конференций, "Динамо" Батуми – нет

Опубликовано: 22:17, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Дила" Гори

"Дила" Гори обыграла словацкий ДАК и вышла в следующий квалификационный раунд Лиги Конференций. Также уже завершилась встреча в Батуми, где местное "Динамо" уступило "Тиране".

В четверг вечером проходят ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА.

К настоящему времени уже завершились два матча с участием грузинских команд.

"Дила" Гори – ДАК

В первой встрече, проходившей в Словакии неделю назад, победу со счетом 2:1 одержал ДАК. В ответном матче счет открыла "Дила" – на 33-й минуте отличился нападающий Тьерри Гэйл. А на 77-й минуте защитник Алеф Араужо во второй раз поразил ворота словацкой команды, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Дилы". Таким образом, в следующий раунд квалифкиации вышла команда из Гори.

"Динамо" Батуми – "Тирана"

В первом матче команда команды не сумели выявить победителя (1:1). В ответной встрече счет был открыт на 28-й минуте после точного удара полузащитника Реги Люшкья. На 78-й минуте хавбек Ардит Делиу упрочил преимущество "Тираны". На 90-й мините полузащитник "Динамо" Торнике Капанадзе отыграл один мяч, однако на большее динамовцем не хватило времени. В следующий раунд вышла "Тирана".