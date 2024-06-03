Кустурица хочет снять кино на Кубани

Эмир Кустурица намерен снять на Кубани кино о русском народе. Власти края пообещали помочь съемочной команде сербского режиссера с организацией.

В четверг, 6 июня, на площадке ПМЭФ состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Об этом сообщает администрация региона.

В ходе беседы стороны поговорили об организации киносъемок на Кубани.

"Знаю, что вы хотите снять фильм в Краснодарском крае. Для нас это важно, это продвижение Кубани, а мы хотим, чтобы о нашем регионе узнали как можно больше людей,"

– Вениамин Кондратьев

Он напомнил, что в том году сообщил о планах создать кино по мотивам произведений великих русских писателей. Теперь же он рассказал, что подготовка к будущим съемкам уже начата, и в октябре он собирается посетить Краснодарский край.

"Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди. О них я хочу рассказать. Уже есть сценарий. Фильм будет об идентичности русского народа"

– Эмир Кустурица

В свою очередь, глава Кубани обратил внимание на то, что руководство края всегда поддерживает производителей кино.

"Создана кинокомиссия, которая оказывает содействие в организации съемок. Кроме того, действует механизм компенсации до 30% затрат кинопроизводителей на съемки в регионе. За три года мы поддержали 38 кинокартин на сумму более 100 млн рублей"

– губернатор края

Он также заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку команде Кустурицы.