Курорты Северной Кавказа стали самыми популярными у россиян

По итогам опроса, проведенного крупными корпорациями РФ, в этом году россияне предпочитают отдыхать на курортах Северной Кавказа. Среди самых востребованных – Архыз, Домбай и Эльбрус.

Крупные компании и банки России провели опрос, в котором хотели узнать, какие из курортов привлекают больше всего россиян.

Выяснилось, что российские туристы отдают предпочтение курортам Северного Кавказа.

В частности, отмечается, что курорты КБР и КЧР с начала года посетили на 32% больше гостей, чем в прошлом году. А Домбай вошел в тройку курортов, где мартовские праздники отметили больше туристов, чем новогодние каникулы.

В топ-5 курортов попали Архыз и Эльбрус.

Отмечается, что отдых в Махачкале занял пятое место в рейтинге мест, где россияне планируют провести майские праздники.

Также уточняется, что треть граждан России в этом году планирует путешествия и большая часть из них собирается отдохнуть не выезжая за рубеж.