Курортный сбор в Геленджике установил рекорд

В Геленджике с начала года собрали 69 млн рублей курортного сбора. Это максимум с начала участия города в проекте.
Курортный сбор принес Геленджику 69 млн рублей с начала года, об этом рассказал градоначальник Алексей Богодистов.
«Это рекордная отметка с момента участия Геленджика в эксперименте по внедрению курортного сбора. В разрезе округов самый большой вклад внесли предприниматели из Кабардинского и Дивноморского округов»
– мэр кубанского курорта
Все средства, поступающие в бюджет города в рамках сбора с туристов, направляются на улучшение инфраструктуры и развитие Геленджика. Курортный сбор в Геленджике составляет 30 рублей в сутки.
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