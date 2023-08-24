Курортный сбор в Геленджике установил рекорд

В Геленджике с начала года собрали 69 млн рублей курортного сбора. Это максимум с начала участия города в проекте.

Курортный сбор принес Геленджику 69 млн рублей с начала года, об этом рассказал градоначальник Алексей Богодистов.

«Это рекордная отметка с момента участия Геленджика в эксперименте по внедрению курортного сбора. В разрезе округов самый большой вклад внесли предприниматели из Кабардинского и Дивноморского округов»

– мэр кубанского курорта

Все средства, поступающие в бюджет города в рамках сбора с туристов, направляются на улучшение инфраструктуры и развитие Геленджика. Курортный сбор в Геленджике составляет 30 рублей в сутки.