Курорт "Роза Хутор" завершил вечерние катания

Горный курорт "Роза Хутор" объявил о завершение сезона вечерних катаний. Любители экстрима смогли воспользоваться пятью освещенными трассами в темное время суток.

Сочинский курорт "Роза Хутор" закончил сезон катаний по вечерам. Информацию об этом была опубликована в telegram-канале курорта.

Любители активного отдыха могли прокатиться с 19:00 до 23:00 в будние и выходные дни кроме воскресенья, понедельника и вторника.

Лыжники и сноубордисты катались на пяти оснащенных системой освещения трассах, которые располагались на высоте свыше 1т метров.

Отмечается, что сезон вечерних катаний все еще продолжается на "Красной Поляне" и "Газпром Поляне".