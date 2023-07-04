Вестник Кавказа

Курорт Новая Анапа начнет работать в 2030 году

Очки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Инфраструктура нового российского курорта "Новая Анапа" будет запущена в 2030 году. К этому сроку планируется реализовать первую очередь проекта.

О сроках запуска "Новой Анапы" на Черном море рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Сообщается, что мастер-план будущей курортной зоны был принят на заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", также был назвал срок открытия первых объектов "Новой Анапы".

"Запуск первой очереди объектов инфраструктуры намечен на 2030 год"

– сообщение

"Новая Анапа" начнет работать в 2030 году, окончательно курорт будет готов к 2034 году. Новая туристическая зона на побережье Черного моря будет готова к большому турпотоку: номерной фонд составит более 15 тыс номеров.

Курорт разместится в 36 км от Анапы, возле станицы Благовещенской.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1185 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Мираклеон&quot; в Анапе прирастет отелем

"Мираклеон" в Анапе прирастет отелем

В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

Открытый огонь потушен в домах под Анапой

Открытый огонь потушен в домах под Анапой

Огонь захватил жилые дома под Анапой

Огонь захватил жилые дома под Анапой

Вода в Черном море: температура позволяет купаться сегодня

Вода в Черном море: температура позволяет купаться сегодня

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

В Сочи, Геленджике и Анапе продолжается купальный сезон

В Сочи, Геленджике и Анапе продолжается купальный сезон

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Пенсионер наехал на детей в Анапе

Пенсионер наехал на детей в Анапе

Государство вернуло себе стадион «Спартак» в Анапе

Государство вернуло себе стадион «Спартак» в Анапе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы