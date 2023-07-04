Курорт Новая Анапа начнет работать в 2030 году

Инфраструктура нового российского курорта "Новая Анапа" будет запущена в 2030 году. К этому сроку планируется реализовать первую очередь проекта.
О сроках запуска "Новой Анапы" на Черном море рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Сообщается, что мастер-план будущей курортной зоны был принят на заседании совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", также был назвал срок открытия первых объектов "Новой Анапы".
"Запуск первой очереди объектов инфраструктуры намечен на 2030 год"
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"Новая Анапа" начнет работать в 2030 году, окончательно курорт будет готов к 2034 году. Новая туристическая зона на побережье Черного моря будет готова к большому турпотоку: номерной фонд составит более 15 тыс номеров.
Курорт разместится в 36 км от Анапы, возле станицы Благовещенской.