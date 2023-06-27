Курорт "Лагонаки" в Адыгее не повредит объекты ЮНЕСКО

Опубликовано: 15:50, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будущий курорт "Лагонаки" не затронет одноименное плато, включенное в список наследия ЮНЕСКО. При этом территория курорта будут обширной - около 64 га. О трех этапах строительства рассказали местные власти.

Всесезонный горный курорт "Лагонаки" будет открыт в Адыгее в ближайшие годы. Определена территория будущего объекта притяжения туристов - почти 64 га, курорт разместится за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, плато не пострадает в ходе строительства курорта.

"Строительство ведется с учетом сохранения природных богатств региона. Все объекты капитального строительства будут находиться за пределами плато Лагонаки, исключение составят канатные дороги и горнолыжные трассы"

– пресс-служба главы Адыгеи

Первый этап строительства будет завершен к концу 2025 года, всего этапов будет три, окончательно объект будет сдан к 2030 году. Сначала на территории построят дороги и проложат инженерные коммуникации, затем - на втором этапе - будут построены гостиницы, базы отдыха, рестораны. К моменту сдачи "Лагонаки" будет иметь 37 км горнолыжных трасс, систему канатных дорог, удобные подъезды и автомобильные стоянки, современные гостиницы на 2,5 тыс гостей и многое другое.

"Лагонаки" - ключевой инвестиционный объект республики, вложения в него составят более 60 млрд рублей.