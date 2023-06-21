Дорогу к Лагонаки в Адыгее обновят в этом году

Трассу к плато Лагонаки реконструируют в этом году, ремонт проведут на участке дороги, ведущему к достопримечательностям.
"В Республике Адыгея продолжается создание горнолыжного экокурорта Лагонаки. В регионе приступили к реконструкции двухполосной подъездной автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки"
– Минстрой России
Работы уже начались, старое дорожное полотно будет снято, после чего основание дороги укрепят и положат новый асфальт. Ремонт проводится на участке составляющем чуть менее 1 км. Пользоваться новой дорогой туристы и местные жители смогут уже в конце 2023 года.
Будет не только отремонтирован подъезд к знаменитому плато, но и создана стоянка для 122 автомобилей. Также планируется до конца года провести благоустройство прилегающей территории.
Открыть всесезонный курорт "Лагонаки" в Адыгее планируется в 2025 году.