Дорогу к Лагонаки в Адыгее обновят в этом году

Опубликовано: 21:49, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

До конца года подъезд к Лагонаки приведут в порядок - оставшийся участок дороги отремонтируют, организуют вместительную автостоянку. Проект связан с развитием туризма в Адыгее.

Трассу к плато Лагонаки реконструируют в этом году, ремонт проведут на участке дороги, ведущему к достопримечательностям.

"В Республике Адыгея продолжается создание горнолыжного экокурорта Лагонаки. В регионе приступили к реконструкции двухполосной подъездной автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки"

– Минстрой России

Работы уже начались, старое дорожное полотно будет снято, после чего основание дороги укрепят и положат новый асфальт. Ремонт проводится на участке составляющем чуть менее 1 км. Пользоваться новой дорогой туристы и местные жители смогут уже в конце 2023 года.

Будет не только отремонтирован подъезд к знаменитому плато, но и создана стоянка для 122 автомобилей. Также планируется до конца года провести благоустройство прилегающей территории.

Открыть всесезонный курорт "Лагонаки" в Адыгее планируется в 2025 году.