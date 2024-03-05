Курорт "Лагонаки" получит свыше 2 млрд рублей на развитие

В этом году курорт "Лагонаки" в Адыгее получит свыше 2 млрд рублей на возведение инфраструктуры. Сейчас объект находится на первом этапе строительства.

На реализацию проекта по возведению горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее в этом году будет выделено порядка 2,1 млрд рублей. Информацию об этом озвучил глава региона Мурат Кумпилов в процессе встречи госсовета.

По его данным, всего на создание курорта по программе "Туризм и индустрия гостеприимства" будет выделено около 10 млрд рублей.

Сейчас проект находится на первом этапе строительство, во время которого будут возведены отели на 700 номеров, свыше 25 км лыжных маршрутов и шесть канатных дорог.

Завершить второй этап планируется до 2030 года.

По оценке специалистов, всего на создание комплекса потребуется 60 млрд рублей.