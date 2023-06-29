Курорт "Архыз" примет двухдневный забег

Опубликовано: 20:18, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В выходные на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии проведут масштабный забег - шесть разных маршрутов пролегают по живописным местам. Принять участие в беговой гонке можно по предварительной записи.

Забег Arkhyz Wild Trail состоится на курорте "Архыз" в предстоящие выходные.

Для участников подготовлено 230 км трасс - всего разработано шесть маршрутов разной протяженности и сложности. Также есть возможность выбрать вместо одной дистанции участие в двухдневном зачете. Проверить свои силы в состязании в горах Карачаево-Черкесии решили уже более 2 тыс человек.

Бегуны увидят такие достопримечательности, как Софийские озера, озеро Лунное, хребет Габулу, горный массив Абишира-Ахуба, река Дукка, балка Орленок, живописные перевалы Федосеева, Узловой и Баритовый.

«Радует, что география забегов Wild Trail расширяется и на Северном Кавказе. Спортсмены со всей России уже оценили трейл в Дагестане, горный и по пересеченной местности. Сейчас готовится «Архыз», а впереди у нас совместная масштабная гонка в Чеченской Республике»

– заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Мероприятие организовано совместно Кавказ.РФ и компанией Wild Trail, вместе они работают над развитием событийного туризма в России.