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Куриное мясо подешевеет в России в сентябре

Куриное мясо подешевеет в России в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минсельхоз РФ сообщает, что вскоре в стране снизятся цены на мясо птицы. Летом цены росли в связи с сезонным ростом спроса.

Мясо птицы в России станет доступнее в сентябре, считают в Минсельхозе.

"Текущий рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции"

– министерство

За первое полугодие 2023 года производство птицы в стране выросло на 1,3%, дефицита куриного мяса в России нет.

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