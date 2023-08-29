Куриное мясо подешевеет в России в сентябре

Опубликовано: 10:43, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минсельхоз РФ сообщает, что вскоре в стране снизятся цены на мясо птицы. Летом цены росли в связи с сезонным ростом спроса.

Мясо птицы в России станет доступнее в сентябре, считают в Минсельхозе.

"Текущий рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции"

– министерство

За первое полугодие 2023 года производство птицы в стране выросло на 1,3%, дефицита куриного мяса в России нет.