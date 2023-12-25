Купели на Крещение организовали в регионах СКФО

В республиках Северного Кавказа организовали крещенские купели. На местах купания будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.

В северо-кавказских республиках организовали крещенские купели, сообщают пресс-службы МЧС регионов СКФО.

В Северной Осетии места для погружения подготовлены рядом с Аланским Успенским мужским монастырем на реке Фиагдон, в храмах Ардона и Кадгарона, в Аланском Богоявленском женском монастыре, селении Бирагзанг. Купания в Моздокском районе состоятся у Храма Усекновения Главы Иона Предтечи в станице Терской и на реке Терек в Павлодольской. В самом Моздоке купели установлены в Успенском храме.

Массовые купания в КБР состоятся в Прохладненском районе в селе Благовещенка в Храме Рождества Христова и на канале возле храма.

В КЧР подготовили 16 купелей: в Черкесске и Усть-Джегуте, а также селах пяти районов республики. В Черкесске купания пройдут на пляже парка "Зеленый остров". Для участников подготовили бесплатные автобусы.

В Чечне купели будут действовать в Шелковском и Наурском районах.

В Дагестане мэрия Махачкалы выбрала место для обряда купания - городской пляж "Березка". Проводить обряд будет Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Для желающих установят отапливаемые палатки и освещение.

Стоит добавить, что во всех республиках на местах будут дежурить работники МЧС и скорой помощи, а также полицейские.