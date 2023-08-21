Купальный сезон 2023 оканчивается в Пятигорске

Купаться в Пятигорске больше нельзя до следующего лета. Как рассказал мэр, Новопятигорское озеро в ближайшие дни закроется, а других разрешенных для купания мест в городе нет.
Осенняя новость ожидает жителей Пятигорска и туристов: Новопятигорское озеро – единственный водоем на территории города-курорта, где официально разрешено купание – закрывается на ремонт. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.
"В связи с организацией ремонтных работ с 23 августа закрываем купальный сезон"
– градоначальник
По его словам, начиная со среды, специалисты приступят к спуску воды из озера. После осушения будет:
- очищено от ила дно,
- отремонтирована дамба,
- приведены в порядок водопропускные спуски,
- восстановлены подводящие каналы,
Кроме того, в план входит благоустройство парка и пляжа.