Купальный сезон 2023 оканчивается в Пятигорске

Опубликовано: 21:57, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Дмитрия Ворошилова

Купаться в Пятигорске больше нельзя до следующего лета. Как рассказал мэр, Новопятигорское озеро в ближайшие дни закроется, а других разрешенных для купания мест в городе нет.

Осенняя новость ожидает жителей Пятигорска и туристов: Новопятигорское озеро – единственный водоем на территории города-курорта, где официально разрешено купание – закрывается на ремонт. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В связи с организацией ремонтных работ с 23 августа закрываем купальный сезон"

– градоначальник

По его словам, начиная со среды, специалисты приступят к спуску воды из озера. После осушения будет:

очищено от ила дно,

отремонтирована дамба,

приведены в порядок водопропускные спуски,

восстановлены подводящие каналы,

Кроме того, в план входит благоустройство парка и пляжа.