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Купальный сезон 2023 оканчивается в Пятигорске

Новопятигорское озеро
© Фото: Telegram-канал Дмитрия Ворошилова
Купаться в Пятигорске больше нельзя до следующего лета. Как рассказал мэр, Новопятигорское озеро в ближайшие дни закроется, а других разрешенных для купания мест в городе нет.

Осенняя новость ожидает жителей Пятигорска и туристов: Новопятигорское озеро – единственный водоем на территории города-курорта, где официально разрешено купание – закрывается на ремонт. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В связи с организацией ремонтных работ с 23 августа закрываем купальный сезон"

– градоначальник

По его словам, начиная со среды, специалисты приступят к спуску воды из озера. После осушения будет:

  • очищено от ила дно,
  • отремонтирована дамба,
  • приведены в порядок водопропускные спуски,
  • восстановлены подводящие каналы,

Кроме того, в план входит благоустройство парка и пляжа.

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