Кукольный театр Дагестана наградили в Армении

Дагестанский театр кукол был награжден на фестивале в Армении. Театр представил спектакль "Гуси-лебеди" в двух городах страны.
Дагестанский кукольный театр награжден дипломом на международном фестивале "Театральный Лори", который проходил в Армении, пишет пресс-служба театра.
Руководителю Аминат Яхьяевой вручили диплом "За высокий профессионализм". Директор фестиваля Грачья Папинян также выразил благодарность коллективу театра.
Стоит отметить, что театр показал в двух городах республики моноспектакль "Гуси-лебеди" в исполнении народной артистки Дагестана Екатерины Касабовой.