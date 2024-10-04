Вестник Кавказа

Кукольный театр Дагестана наградили в Армении

Кукольный театр Дагестана наградили в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанский театр кукол был награжден на фестивале в Армении. Театр представил спектакль "Гуси-лебеди" в двух городах страны.

Дагестанский кукольный театр награжден дипломом на международном фестивале "Театральный Лори", который проходил в Армении, пишет пресс-служба театра.

Руководителю Аминат Яхьяевой вручили диплом "За высокий профессионализм". Директор фестиваля Грачья Папинян также выразил благодарность коллективу театра.

Стоит отметить, что театр показал в двух городах республики моноспектакль "Гуси-лебеди" в исполнении народной артистки Дагестана Екатерины Касабовой.

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