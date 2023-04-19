Опубликовано: 21:35, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Краснодар" одолел дома "Крылья Советов" и вышел в финал Пути регионов Кубка России. За трофей он поборется с клубом "Акрон", выбившим "Спартак" в параллельном матче.

Футболисты "Краснодара" в родных стенах взяли вверх над самарскими "Крыльями Советов" в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 2:2, причем гости отыграли отставание в компенсированное время. Однако в серии послематчевых 11-метровых ударов удача была на стороне хозяев (3:0).

Стоит отметить, что в составе "быков" голы на свой счет записали Эдуард Сперцян (32-я) и Джон Кордоба (70-я). У гостей отличились Дмитрий Цыпченко (90+3) и Илья Гапонов (90+5).

Таким образом, самарские "крылышки" покинули турнир, а краснодарцы прошли дальше. Соперниками горожан станет тольяттинский "Акрон", выбивший из розыгрыша действующего обладателя Кубка – московский "Спартак" (2:1).