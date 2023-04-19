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"Ахмат" намерен продлить контракт со своим воспитанником

полузащитник “Ахмата“ Лечи Садулаев
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
"Ахмат" предложит своему воспитаннику Лечи Садуллаеву продлить контракт, истекающий через несколько месяцев. В 26 матчах этого сезона на счету хавбека 5 голов и 6 результативных передач

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен сохранить в своем составе 23-летнего полузащитника Лечи Садулаева. Об этом пишут СМИ.

Ожидается, что в ближайшее время руководство грозненцев предложит 23-летнему хавбеку продлить контракт, истекающий в конце сезона 2022/23.

Статистика

Лечи Садулаев является воспитанником "Ахмата". В текущем сезоне он провел за команду 26 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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