"Ахмат" упустил гостевую победу над "Факелом"

В Воронеже в воскресенье состоялся матч 23-го тура чемпионата России по футболу между местным "Факелом" и грозненским "Ахматом".
Счет в матче на 15-й минуте открыли гости благодаря точному удару полузащитника Артема Тимофеева. Хозяева отыгрались на 55-й минуте
Турнирное положение
После 23 туров "Ахмат" с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице национального первенства. "Факел" располагается на 14-й строчке, в активе воронежской команды 18 очков.
Другие результаты
В воскресенье были сыграны еще две встречи 23-го тура. Открывал игровой день матч в Оренбурге, где одноименный клуб со счетом 1:4 уступил столичному "Локомотиву". Голами у победителей отметились Максим Глушенков (10-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В составе "Оренбурга" единственный мяч записал на свой счет Дмитрий Воробьев (45+3).
Также сегодня "Ростов" принимал на своем поле "Зенит". Команды сыграли вничью 0:0.