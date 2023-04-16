"Ахмат" упустил гостевую победу над "Факелом"

Опубликовано: 21:59, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

"Ахмат" упустил победу над "Факелом" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Еще один ничейный результат был зафиксирован в воскресенье во встрече "Ростова" и "Зенита" (0:0). Также сегодня "Локомотив" разгромил на выезде "Оренбург" (4:1).

В Воронеже в воскресенье состоялся матч 23-го тура чемпионата России по футболу между местным "Факелом" и грозненским "Ахматом".

Счет в матче на 15-й минуте открыли гости благодаря точному удару полузащитника Артема Тимофеева. Хозяева отыгрались на 55-й минуте

Турнирное положение

После 23 туров "Ахмат" с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице национального первенства. "Факел" располагается на 14-й строчке, в активе воронежской команды 18 очков.

Другие результаты

В воскресенье были сыграны еще две встречи 23-го тура. Открывал игровой день матч в Оренбурге, где одноименный клуб со счетом 1:4 уступил столичному "Локомотиву". Голами у победителей отметились Максим Глушенков (10-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В составе "Оренбурга" единственный мяч записал на свой счет Дмитрий Воробьев (45+3).

Также сегодня "Ростов" принимал на своем поле "Зенит". Команды сыграли вничью 0:0.