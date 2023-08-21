Кубок мира по шахматам 2023 выиграла Горячкина

Определилась победительница шахматного Кубка мира, который проходит сейчас в Баку. Александра Горячкина взяла верх над представительницей Болгарии.
Кубок мира по шахматам среди женщин разыграли в столице Азербайджана – сегодня прошла финальная игра.
В ней участвовали шахматистка из РФ Александра Горячкина и болгарская спортсменка Нургюл Салимова.
В выходные противницы встречались дважды – в субботу и воскресенье. В обеих партиях они сыграли вничью. Сегодня же россиянка взяла верх над соперницей на тай-брейке.
Горячкина также заработала путевку на турнир претенденток ФИДЕ.
Напомним, Кубок мира разыгрывается среди женщин уже второй раз. Ранее, в 2021 году, его взяла другая россиянка – Александра Костенюк. Сейчас шахматистка выступает под флагом Швейцарии.