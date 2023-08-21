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Кубок мира по шахматам 2023 выиграла Горячкина

Кубок мира по шахматам 2023 выиграла Горячкина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Определилась победительница шахматного Кубка мира, который проходит сейчас в Баку. Александра Горячкина взяла верх над представительницей Болгарии.

Кубок мира по шахматам среди женщин разыграли в столице Азербайджана – сегодня прошла финальная игра.

В ней участвовали шахматистка из РФ Александра Горячкина и болгарская спортсменка Нургюл Салимова.

В выходные противницы встречались дважды – в субботу и воскресенье. В обеих партиях они сыграли вничью. Сегодня же россиянка взяла верх над соперницей на тай-брейке.

Горячкина также заработала путевку на турнир претенденток ФИДЕ.

Напомним, Кубок мира разыгрывается среди женщин уже второй раз. Ранее, в 2021 году, его взяла другая россиянка – Александра Костенюк. Сейчас шахматистка выступает под флагом Швейцарии.

Полуфинал Кубка мира по шахматам пройдет с участием представителя Азербайджана

Полуфинал Кубка мира по шахматам пройдет с участием представителя Азербайджана

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