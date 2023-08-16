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Полуфинал Кубка мира по шахматам пройдет с участием представителя Азербайджана

Полуфинал Кубка мира по шахматам пройдет с участием представителя Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанец Ниджат Абасов стал полуфиналистом мирового первенства по шахматам в Баку. Он одолел своего соперника из Индии и его будущим соперником может стать гроссмейстер Магнус Карлсен.

Представитель Азербайджана Ниджат Абасов пробился в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

В четвертьфинале ему противостоял индийский шахматист Сантош Гуджрати Видит. Первая партия шестого раунда завершилась вничью, но во второй Абасов взял вверх.

Соперником Ниджата может стать известный норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, которому за выход в полуфинал предстоит побороться с еще одним представителем Индии Гукешом Доммараджу.

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