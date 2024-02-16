Кубок мира - азербайджанский гимнаст взял "золото"

Гимнаст Михаил Малкин завоевал золотую медаль на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Спортсмен представляет Азербайджан. "Серебро" также получил азербайджанский участник - Адиль Гаджизаде. Кубок мира проходит в Баку.

Гимнаст из Азербайджана Михаил Малкин стал лучшим на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу (акробатической дорожке), проходящем в Баку.

Участие в соревнованиях, которые идут в Национальной арене гимнастики в азербайджанской столице принимают участие спортсмены из 32 стран мира.

Азербайджанский гимнаст Малкин завоевал в ходе состязаний "золото", он набрал 31.100 балла в программе прыжков на акробатической дорожке среди мужчин и стал лучшим.

Второе место также получил спортсмен из Азербайджана - Адиль Гаджизаде набрал 29.400 балла. Третьм на пьедестале оказался португалец Васко Песо - 28.700 балла.

Кубок мира проходит в Баку 23-25 февраля.