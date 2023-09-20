Кубанских чиновников уличили в масштабной коррупции

Опубликовано: 15:28, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские чиновники стали одними из самых коррумпированных в России – всего за два с лишним года они скрыли в своих декларациях о доходах около 900 объектов недвижимости, почти 300 автомобилей и более трети миллиарда рублей.

Краснодарские чиновники периодически нарушают антикоррупционное законодательство, скрывая свои доходы, - сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Краснодарского края.

"За 2,5 года прокурорами выявлено порядка 15,5 тыс нарушений. В целях их устранения принесено более 2,7 тыс протестов; в суды направлено 256 исков (заявлений) на общую сумму 584,5 млн рублей; внесено свыше 3,8 тыс представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено около 6 тыс должностных лиц (59 уволено по утрате доверия); в административном порядке наказано 846 правонарушителей. Возбуждено 188 уголовных дел в отношении коррупционеров"

- прокуратура Кубани

Кубанские чиновники страдают и массовой "забывчивостью": так, отчитываясь о своем имуществе, в декларациях около 7,6 тыс "слуг народа" "позабыли" о 382 млн полученных ими рублей, "потеряли" около 900 объектов недвижимости и 270 автомобилей, а также даже не вспомнили о 12,5 тыс скрытых банковских счетах.

Совместно с правоохранителями надзорное ведомство выявило 874 нарушения, в том числе 292 – в сфере бюджетных средств, 204 - с государственной и муниципальной собственностью, 115 – при осуществлении государственного и муниципального контроля, 32 – в области закупок, 16 – в сфере ЖКХ.

Всего за 2,5 года работники прокуратуры выявили 5 года более 3,4 тыс коррупционных преступлений, 1,25 тыс совершены в крупном и особо крупном размерах.