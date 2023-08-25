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Кубанские учителя с нового учебного года будут получать новые выплаты

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже с октября все учителя Кубани будут получать новые, повышенные зарплаты – они вырастут на 5 тысяч рублей, заверил педагогов глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кубанских учителей ждут прибавки к жалованию: с 1 октября им поднимут зарплату на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на 5%, но решили уровнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать надбавку в 5 тысяч рублей. Для нас важен каждый работник образования – и начинающий, и со стажем, в городах или сельской местности"

- Вениамин Кондратьев

Только прибавками к зарплатам помощь педагогам не ограничится – власти продолжат учителям выплаты в 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке – он работает уже с 2022 года.

Не менее популярна на Кубани программа "Земский учитель", по которой учителя, решившие поменять городскую жизнь на преподавание в сельских школах, получают по миллиону рублей. По ней до конца года в сельскую местность готовы переехать 124 учителя.

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