Кубанские учителя с нового учебного года будут получать новые выплаты

Опубликовано: 23:38, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с октября все учителя Кубани будут получать новые, повышенные зарплаты – они вырастут на 5 тысяч рублей, заверил педагогов глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кубанских учителей ждут прибавки к жалованию: с 1 октября им поднимут зарплату на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на 5%, но решили уровнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать надбавку в 5 тысяч рублей. Для нас важен каждый работник образования – и начинающий, и со стажем, в городах или сельской местности"

- Вениамин Кондратьев

Только прибавками к зарплатам помощь педагогам не ограничится – власти продолжат учителям выплаты в 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке – он работает уже с 2022 года.

Не менее популярна на Кубани программа "Земский учитель", по которой учителя, решившие поменять городскую жизнь на преподавание в сельских школах, получают по миллиону рублей. По ней до конца года в сельскую местность готовы переехать 124 учителя.