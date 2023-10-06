Кубани угрожает опасность

Опубликовано: 14:40, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае объявление штормовое предупреждение, жителей региона предупредило местное МЧС. Там призвали граждан соблюдать все меры безопасности.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю распространило информацию о надвигающейся на регион опасности. По всей территории края объявлено штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности.

Работники ведомства призвали граждан соблюдать все меры безопасности. Их предупредили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и деревьев.

В МЧС также рассказали о важности разведения костров на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. Кроме того, перед уходом необходимо залить костер водой или засыпать землей.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения»

- МЧС Краснодарского края