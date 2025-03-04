Кубани пообещали плюс 30 на этой неделе

Тридцатиградусная жара ожидается на юге Краснодарского края в середине этой недели. Аномальное тепло простоит в регионе по крайней мере до конца текущей недели.

Летняя жара нагрянет в Краснодарский край в ближайшие дни, предупреждают синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ближайшей ночью в регионе температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, на побережье – плюс 6-11 градусов. Днем в среду ожидается плюс 22-27. На побережье Черного моря до плюс 20, на Азовском море – плюс 10-15. Прогнозируется сильный порывистый ветер до 22 м/с.

В ночь на четверг потеплеет до 11-13 градусов, в дневное время будет жарко: плюс 22-27, в южных районах Кубани до плюс 29. Прохладнее всего будет на азовском побережье - максимум 17 градусов тепла.

Аналогичная погода ждет жителей Краснодарского края и в пятницу, при этом может потеплеть еще на один-два градуса.

Осадков до конца недели в регионе ждать не приходится, ветер стихнет к выходным.