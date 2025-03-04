Вестник Кавказа

Кубани пообещали плюс 30 на этой неделе

Кубани пообещали плюс 30 на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тридцатиградусная жара ожидается на юге Краснодарского края в середине этой недели. Аномальное тепло простоит в регионе по крайней мере до конца текущей недели.

Летняя жара нагрянет в Краснодарский край в ближайшие дни, предупреждают синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ближайшей ночью в регионе температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, на побережье – плюс 6-11 градусов. Днем в среду ожидается плюс 22-27. На побережье Черного моря до плюс 20, на Азовском море – плюс 10-15. Прогнозируется сильный порывистый ветер до 22 м/с.

В ночь на четверг потеплеет до 11-13 градусов, в дневное время будет жарко: плюс 22-27, в южных районах Кубани до плюс 29. Прохладнее всего будет на азовском побережье - максимум 17 градусов тепла.

Аналогичная погода ждет жителей Краснодарского края и в пятницу, при этом может потеплеть еще на один-два градуса.

Осадков до конца недели в регионе ждать не приходится, ветер стихнет к выходным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Кондратьев призвал активизировать работу по уборке пляжей Анапы

Кондратьев призвал активизировать работу по уборке пляжей Анапы

На черноморском побережье Кубани растет число погибших дельфинов

На черноморском побережье Кубани растет число погибших дельфинов

Орнитологи выявили за несколько месяцев свыше 500 пострадавших птиц в Сочи

Орнитологи выявили за несколько месяцев свыше 500 пострадавших птиц в Сочи

Туристы на 55% забронировали Сочи на май

Туристы на 55% забронировали Сочи на май

Эксперты АТОР оценили состояние пляжей в Анапе

Эксперты АТОР оценили состояние пляжей в Анапе

Европейские сыры уничтожили в Сочи

Европейские сыры уничтожили в Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы