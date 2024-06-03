Кубань в десятке регионов-лидеров по экономике в РФ

Краснодарский край занял 8 места рейтинга социально-экономического положения регионов России. На лидирующих позициях Москва и Санкт-Петербург.

Согласно рейтингу социально-экономического положения регионов России, Краснодарский край, занял восьмое место.

«Так, интегральный рейтинг региона по итогам 2023 года составил 73,807. В 2022 году показатель составлял 70,351. Край занимал седьмое место. Соседняя Адыгея занимает 70-е место рейтинга. По итогам 2023 года интегральный рейтинг составил 32,162, а в 2022 году – 28,870. Тогда республика занимала 74-е место»

– РИА Новости

На лидирующих позициях находятся Москва и Санкт-Петербург с 94,4 и 89 баллов соответственно.

Одной из ключевых причин успеха Кубани является ее благоприятное географическое положение. Расположенная на Юге России, Кубань имеет уникальный климат, который способствует развитию сельского хозяйства. Благодаря этому регион является одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в стране.

Инфраструктура и инвестиции на Кубани

Еще одним фактором, способствующим успеху Кубани, является развитая инфраструктура и активные инвестиции в регион. Благодаря современным дорогам, аэропортам, портам и другим объектам инфраструктуры, Кубань привлекает как туристов, так и инвесторов, способствуя экономическому росту.

Образование и культура на Кубани

Кроме того, важным фактором является развитая система образования и культуры на Кубани. Высокий уровень образования населения способствует развитию науки, технологий и культурной сферы, делая регион привлекательным для молодых специалистов и талантов.