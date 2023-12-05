Кубань расширяет географию курортного сбора

В Краснодарском крае список населенных пунктов, где будет взиматься курортный сбор, пополнился еще двумя городами и тремя поселениями.

Власти Кубани расширили территорию, на которой будет взиматься курортный сбор. Теперь в эксперименте участвуют 16 населенных пунктов региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края.

Отмечается, что теперь курортный сбор стал доступен для Новороссийска и Туапсе, а также для Мостовского, Псебайского и Ярославского поселений, которые находятся в Мостовском районе.

Муниципальные власти этих территорий в прошлом году отправляли заявку на включение в проект.

Сейчас курортный сбор взимается в наиболее популярных у туристов населенных пунктах края. В частности, он введен в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Анапе и на других территориях.

Сумма курортного сбора в Сочи составляет 50 рублей в сутки за отдыхающего, в остальных муниципалитетах – 30 рублей.

Ранее отмечалось, что в прошлом году Краснодарский край заработал 740 млн курортных рублей. Власти региона намерены их потратить на развитие туристической инфраструктуры. В частности, обновят пляжи и набережные в Геленджике и Ейске, а в Сочи установят камеры видеонаблюдения на побережье.