Вестник Кавказа

Кубань расширяет географию курортного сбора

Кубань расширяет географию курортного сбора
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае список населенных пунктов, где будет взиматься курортный сбор, пополнился еще двумя городами и тремя поселениями.

Власти Кубани расширили территорию, на которой будет взиматься курортный сбор. Теперь в эксперименте участвуют 16 населенных пунктов региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края. 

Отмечается, что теперь курортный сбор стал доступен для Новороссийска и Туапсе, а также для Мостовского, Псебайского и Ярославского поселений, которые находятся в Мостовском районе. 

Муниципальные власти этих территорий в прошлом году отправляли заявку на включение в проект. 

Сейчас курортный сбор взимается в наиболее популярных у туристов населенных пунктах края. В частности, он введен в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Анапе и на других территориях. 

Сумма курортного сбора в Сочи составляет 50 рублей в сутки за отдыхающего, в остальных муниципалитетах – 30 рублей. 

Ранее отмечалось, что в прошлом году Краснодарский край заработал 740 млн курортных рублей. Власти региона намерены их потратить на развитие туристической инфраструктуры. В частности, обновят пляжи и набережные в Геленджике и Ейске, а в Сочи установят камеры видеонаблюдения на побережье.

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