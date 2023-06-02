Кубань намерена развивать торговлю с Таджикистаном

Опубликовано: 21:34, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Кубань будет развивать отношения с Таджикистаном, и это касается не только торговли, но и развития культурных и гуманитарных связей, сферы образования и здравоохранения, а также обмена передовым опытом.

Краснодарский край намерен развивать сотрудничество с Таджикистаном, это обсудили на встрече губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода, сообщает пресс-служба администрации края.

"Товарооборот Краснодарского края и Таджикистана показывает хорошую динамику. В прошлом году он увеличился на 21%. Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста. Регион заинтересован в поставках качественной кубанской продукции на рынок Таджикистана. Мы должны активизировать этот процесс, дать предпринимателям точки для старта, и вместе выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Для этого предлагаю обменяться бизнес-миссиями. Также важно развивать наши культурные и гуманитарные связи, сферы образования и здравоохранения, делиться передовым опытом", - поведал на встрече Кондратьев, передает "Интерфакс".

Таджикистан старается найти общие точки соприкосновения с Россией по всем вопросам, подчеркнул Гулмахмадзода.

"У нас уже подписаны более 300 межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве, и в дальнейшем хотели бы видеть подобные соглашения между регионами. Год за годом увеличиваем товарооборот, понимаем, в чем можем усилить эту работу"

- Гулмахмадзода

Также Таджикистан намерен расширить взаимодействие с Краснодарским краем в сельском хозяйстве, добавил дипломат.