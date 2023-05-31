В Таджикистане могут заработать дагестанские солнечные электростанции

Опубликовано: 11:36, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в высокогорных районах Таджикистана могут заработать экологичные солнечные мини-электростанции, которые соберет дагестанское ЗАО "Мушарака".

Дагестан может построить в высокогорье Таджикистана солнечные мини-электростанции, сообщил президент торгово-промышленной палаты Дагестана Бадрутин Магомедов в ходе встречи с послом Таджикистана в РФ Давлатшохом Курбонали Гулмахмадзода.

"Дагестан может наладить вам, особенно в Памире, в высокогорье солнечные мини-электростанции. Наша компания ООО "Дагкремний" имеет опыт по строительству солнечных электростанций в Бангладеш и Непале. И я думаю, что это перспективное направление", - отметил Магомедов, передает "Интерфакс".

Помимо этого, дагестанское ЗАО "Мушарака", производящее трубы и детали для водопроводов, начало производство солнечных водонагревателей, которые смогут обеспечить горячей водой дома жителей высокогорных районов страны, предложил Магомедов.

Гулмахмадзода также встретился с предпринимателями республики, отметив на встрече, что она послужит дальнейшему развитию сотрудничества, сообщает Telegram-канал Минэкономразвития Дагестана.

"Дагестан - аграрная республика, и мы заинтересованы в сотрудничестве с вами. Мы больше импортируем, чем экспортируем, но у нас есть хороший опыт по производству хлопка, ранних овощей, винограда, поставкам фруктов и сухофруктов. Приглашаем предпринимателей Дагестана приехать и изучить эти возможности"

- Гулмахмадзода

Напомним, ЗАО "Мушарака" создано в 1990 году группой инженеров авиационной промышленности и занимается производством труб и соединительных деталей из полипропилена и полиэтилена, а также производством закладных латунных деталей, деталей газовой арматуры, американок.