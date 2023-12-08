Кубань и РТС подписали бессрочный договор

Краснодарский край и Российский союз туриндустрии заключили бессрочный контракт на совершенствование туризма в регионе.

Власти Краснодарского края нацелены на масштабное развитие туристической сферы в регионе. В связи с этим край заключил договор о бессрочном партнерстве с Российским союзом туристической индустрии. Этой информацией поделился временно исполняющий обязанности главы министерства курортов края Михаил Зарицкий.

«Для нас важно, что сегодня мы закрепили наше партнерство соглашением, определив таким образом главные векторы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития индустрии туризма на территории Краснодарского края»

- врио минкурортов Кубани Михаил Зарицкий

Заключение договора регламентирует меры, по которым край будет развивать туризм, а также подразумевает модернизацию законопроектов в сфере туризма.