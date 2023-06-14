Крымские детские лагеря открыты для всех

Опубликовано: 16:55, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Из-за слабой загрузки крымские детские лагеря стали принимать на отдых не только детей из соседних регионов, но и взрослых, большей частью – льготных категорий, рассказали в РСТ.

В детских лагерях Крыма ощущается заметный дефицит отдыхающих – в июне большинство из них загружены лишь на 50%, часть лагерей отложили открытие до 15 июля, а часть - перешли на прием взрослых туристов льготных категорий, - сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля", - рассказала руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова, передает "Интерфакс".

Ситуация с детскими лагерями в Крыму не уникальная - объекты в Краснодарском крае в этом году также незагружены, снижение спроса составляет 30-40%.

Впрочем, Крым был готов к такой ситуации - лагеря заполняются детьми из Севастополя и других районов Крыма, будут приниматься льготные категории детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также из соседних регионов РФ.

Также отдых в детском лагере удобен и дешев для туристов, которые могут добраться до полуострова на поезде, автобусе или на личном автомобиле - качество придорожной инфраструктуры на полуострове ощутимо улучшилось, уточнила вице-президент РСТ Ольга Санаева.