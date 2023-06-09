Крым ждет очень урезанный курортный сезон

Опубликовано: 9:45, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этим летом в Крыму отдохнут немногие, регион заранее готовится к очередному спаду турпотока и "урезанному" сезону. Проблемой являются сложности с логистикой и информационный фон.

Существующие обстоятельства не позволяют Крыму рассчитывать на хороший туристический сезон.

"Сезон, наверное, глобальным не будет… И аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут"

– глава Крыма Сергей Аксенов

По его словам, на потоке отдыхающих сказывается также информационный фон.

"Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь"

– Сергей Аксенов

Однако, заметил глава региона в эфире телеканала "Крым 24", туристам в Крыму ничего не угрожает, отдых будет безопасным.

По оценкам АТОР, Крым может рассчитывать на высокую загрузку во второй половине лета, а пока отели на полуострове стоят полупустые.