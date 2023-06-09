Крым ждет очень урезанный курортный сезон

Существующие обстоятельства не позволяют Крыму рассчитывать на хороший туристический сезон.
"Сезон, наверное, глобальным не будет… И аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут"
– глава Крыма Сергей Аксенов
По его словам, на потоке отдыхающих сказывается также информационный фон.
"Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь"
– Сергей Аксенов
Однако, заметил глава региона в эфире телеканала "Крым 24", туристам в Крыму ничего не угрожает, отдых будет безопасным.
По оценкам АТОР, Крым может рассчитывать на высокую загрузку во второй половине лета, а пока отели на полуострове стоят полупустые.