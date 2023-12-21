Крымские дайверы снова поставили елку на дне Черного моря

Любители подводного плавания в десятый раз в канун нового года установили двухметровую новогоднюю елку у берегов Крыма на дне Черного моря.

У восточных берегов Крыма на дне Черного моря на глубине пяти метров дайверы снова, уже в 10-й раз, установили елку, украшенную новогодними игрушками и действующей гирляндой, сообщили организаторы акции.

"Двухметровую елку погрузили на глубину пяти метров у восточных берегов полуострова. В этом году вода достаточно теплая – около 10-11 градусов"

- крымский дайвер

В акции приняли участие около десяти дайверов, елка, конечно же, искусственная, а вот игрушки и герметичная гирлянда на ней – вполне настоящие, пишет "Крым 24".

Традиция подводной елки на полуострове – достаточно давняя: ей уже 10 лет, и каждый раз аквалангисты поддерживают эту традицию.

На этот раз на праздник приехали любители подводного плавания из Феодосии, Москвы, Севастополя и Керчи – особенно их поражает на елке специально изготовленная гирлянда, которая полностью герметична - новогодняя красавица очень необычно светится под водой.