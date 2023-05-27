Крым отказался от всех ковидных ограничений

Опубликовано: 2:29, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава республики объявил о снятии ковидных ограничений в Республике Крым. Соответствующий указ Сергея Аксенова отменяет все ограничительные меры, введенные за время пандемии в регионе.

Крымский руководитель Сергей Аксенов подписал указ, в соответствии с которым в республике снимаются все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на сайте крымского кабмина.

"Признать утратившими силу указы главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

- Сергей Аксенов

Помимо этого, указ Аксенова снимает действие всех распоряжений, изменявших свойство первого постановления.

Стоит добавить, что последний указ, связанный с антиковидными мерами, был принят в конце прошлого года.

Ранее режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад, отменили власти Адыгеи.

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