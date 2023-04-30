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Крым максимально упростит логистику для туристов

Крым максимально упростит логистику для туристов
Глава Минкурортов Крыма заверил, что в нынешнем курортном сезоне у российских туристов не будет проблем с поездками в Крым.

Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, - заявил глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Власти Крыма уделяют логистическим возможностям полуострова особое внимание, поскольку это связано и с увеличением количества поездов, и с улучшением пропускной способности Крымского моста, поведал Волченко, передает РИА Новости.

Помимо этого, уже на майские праздники на полуострове на подходах со стороны Кубани начнет работать туристический информационный центр, который поможет в первую очередь прибывающим в Крым автотуристам, - добавил министр.

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