Вестник Кавказа

Крупный пожар в Ростове-на-Дону ликвидировали

Крупный пожар в Ростове-на-Дону ликвидировали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар на площади свыше 15 тыс кв м потушили в Ростове-на-Дону. Возгорание началось вчера днем.

В Ростове-на-Дону устранили крупный пожар в офисно-складском здании. Площадь пожара превысила 15 тыс кв м, передает ГУ МЧС РФ по региону. 

Сообщается, что борьба с пожаром, который начался вчера днем, велась всю ночь. Огонь быстро распространился из-за специфики материалов, которые хранились на складе. Полностью потушить огонь удалось к 6:23 утра 9 июля. 

Как отметили в пожарно-спасательной службе, в мероприятиях по ликвидации огня участвовали более 130 человек, также было задействовано более 40 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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