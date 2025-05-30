Крупный пожар в Ростове-на-Дону ликвидировали

Пожар на площади свыше 15 тыс кв м потушили в Ростове-на-Дону. Возгорание началось вчера днем.

В Ростове-на-Дону устранили крупный пожар в офисно-складском здании. Площадь пожара превысила 15 тыс кв м, передает ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что борьба с пожаром, который начался вчера днем, велась всю ночь. Огонь быстро распространился из-за специфики материалов, которые хранились на складе. Полностью потушить огонь удалось к 6:23 утра 9 июля.

Как отметили в пожарно-спасательной службе, в мероприятиях по ликвидации огня участвовали более 130 человек, также было задействовано более 40 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.