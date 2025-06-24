Вестник Кавказа

Крупнейшее в Израиле месторождение газа возобновит работу

Крупнейшее в Израиле месторождение газа возобновит работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Месторождение "Левиафан" приступит к работе после остановки на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Крупнейшее в Израиле месторождение Leviathan ("Левиафан") вернется к работе после временной приостановки деятельности на фоне атак Ирана, сообщает NewMed. 

Отмечается, что работы на месторождении могут возобновиться в ближайшие несколько часов. 

Отметим, что в 2023 на месторождении "Левиафан" было добыто более 11 млрд кубометров газа. Основная часть добытого сырья поставляется в Египет и Иорданию.

Напомним, что из-за атак Ирана на НПЗ в Хайфе, месторождении "Левиафан" и других важных энергетических объектах Израиля была остановлена работа.

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