Крупнейшее в Израиле месторождение газа возобновит работу

Месторождение "Левиафан" приступит к работе после остановки на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Крупнейшее в Израиле месторождение Leviathan ("Левиафан") вернется к работе после временной приостановки деятельности на фоне атак Ирана, сообщает NewMed.

Отмечается, что работы на месторождении могут возобновиться в ближайшие несколько часов.

Отметим, что в 2023 на месторождении "Левиафан" было добыто более 11 млрд кубометров газа. Основная часть добытого сырья поставляется в Египет и Иорданию.

Напомним, что из-за атак Ирана на НПЗ в Хайфе, месторождении "Левиафан" и других важных энергетических объектах Израиля была остановлена работа.