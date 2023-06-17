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Кремль: у зерновой сделки нет шансов

Кремль: у зерновой сделки нет шансов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что у зерновой сделки де-факто нет шансов. Причина в том, что часть соглашения, касающаяся России, не была выполнена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что у зернового соглашения нет перспектив продления, так как часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы «Известий».  

«Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, сделана так и не была, несмотря на то, что несколько раз Россия проявляла добрую волю, шла на уступки, продлевала это неоднократно»

– Дмитрий Песков

Далее представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время российские власти не видят оснований для продления соглашения по зерну.

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