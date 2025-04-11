Кремль сообщит о визите Уиткоффа в Россию - Песков

В Кремле заявили, что проинформируют в случае визита Стивена Уиткоффа в Россию. Спецпосланник президента США приезжал в страну 11 апреля и встречался с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, когда он состоится.

"Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем"

- Дмитрий Песков

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Уиткофф после встречи представителей США, Украины и ЕС вновь приедет в Россию. Об этом также говорил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Спецпосланник по Ближнему Востоку уже приезжал в Россию, 11 апреля он провел переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

Стоит добавить, что в общем Уиткофф с начала текущего года совершил три визита в Россию.