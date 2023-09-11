Опубликовано: 23:53, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минэкологии Узбекистана

Более тысячи редчайших птиц отпустили на волю в одном из регионов Узбекистана. О радостном событии рассказали власти Узбекистана.

Редкие птицы из Красной книги отправились на волю в Узбекистане. Об очередной акции рассказали в министерстве экологии РУз.

Акция проводилась Минэкологии Каракалпакстана. В ней принимала участие и узбекская компания Falcon hunting solutions. В общей сложности на территории двух районов были выпущены 1002 дроф-красоток.

Напомним, дрофа входит в число видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Вид включен в Красную книгу Узбекистана. Дрофа-красотка также внесена в Красный список МСОП.

В общей сложности за шесть лет в природу были выпущены более 15,7 тыс дроф-красоток.