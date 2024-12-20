Краснодарский край на 37% нарастил выпуск алкоголя

Кубанского вина и другие алкогольных напитков стало больше в РФ в 2024 году. Производители нарастили выпуск алкогольных напитком на 37%.

В минувшем году в Краснодарском крае более чем на треть увеличился выпуск алкогольных напитков, поделился глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.

"По итогам 2024 года кубанские заводы произвели 232 млн литров тихих и игристых вин. Это на 10% больше, чем в 2023 году"

– Куринный

Всего край произвел свыше 1,2 млрд л алкоголя за год, что превышает показатели 2023 года на 37%.

Глава департамента уточнил, что на Кубань приходится 50% всего производимого в РФ вина и 14% всей отечественной алкогольной продукции.