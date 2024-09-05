Краснодарский край экспортировал тонны зерна за границу

Экспорт кубанских зерновых культур составил порядка 3,8 млн т. Они пользуются популярность в 50 странах мира.

Краснодарский край вывез на продажу почти 4 млн т зерновых культур. Регион выручил около $820 млн (75 млрд рублей), рассказали в местном Минсельхозе.

«Основным видом зерновых в структуре экспорта Краснодарского края является пшеница. В 2024 году Краснодарский край поставляет пшеницу в 33 страны, что на девять стран больше, чем в аналогичном периоде прошлого года»

- Минсельхоз Краснодарского края

В ведомстве отметили, что большая часть экспорта приходится на пшеницу – из $820 млн она составила $640 млн (58 млрд рублей).

Среди экспортных товаров края находятся также различные масла – подсолнечное, рапсовое и соевое. Их импортируют около полусотни иностранных государств, в том числе Китай, Турция и Финляндия.

Напомним, что Кубань нарастила производство вина, которым славится на всю Россию. Рост составил 12% с января этого года по сравнению с прошлогодними показателями в этот период.