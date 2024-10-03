Краснодар ждут 2 дня лета

В Краснодаре потеплеет до +27 градусов, также обойдется без дождей. Похолодание придет в регион с началом выходных.

Предстоящие дни, обещают гостям и жителям Краснодара по-летнему комфортную погоду. Температура воздуха поднимется до +27 градусов благодаря антициклону, расположившемуся над Краснодарским краем.

«Синоптическая ситуация в атмосфере над краем будет определяться под влиянием антициклона. Он уменьшит количество и плотность облаков, до нуля понизит вероятность дождей»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Похолодание начнется в выходные – столбики термометров будут опускаться до +19 градусов и в регион придут дожди. Также на будущей неделе синоптики прогнозируют на всей территории края переменную облачность.