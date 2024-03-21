Краснодар начал производить бассейны

Краснодарское предприятие "Компас пулс рус", которое входит в состав одноименного индустриального парка, начало выпускать композитные плавательные бассейны: его мощности перекроют 60% потребностей страны.

Краснодарское ООО "Компас пулс рус", входящее в состав индустриального парка "Краснодар", сегодня открыло в кубанской столице фабрику по производству композитных плавательных бассейнов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Планируется, что фабрика с выходом на проектную мощность будет выпускать 1,2 тыс бассейнов в год, а это – 60% потребностей российского рынка"

- министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько

Проект обошелся инвесторам в 246 млн рублей, однако эти средства – очень выгодное вложение, поскольку руководство фабрики намерено наращивать производство – для этого на ней будут построены новые очереди, передает "Интерфакс".

Компания работает в регионе уже десятый год и за это время зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный производитель – сейчас ее подразделения "Кубанский комбинат хлебопродуктов" и "Кондитер Кубани" выпускают хлебобулочные изделия, также она строит фабрику по производству готовой еды и тепличный комплекс "Зелень Юга".