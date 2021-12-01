Краснодар избавится от пробок за 4,6 млрд рублей

Власти Краснодара потратят 4,6 млрд рублей на строительство новой дороги, которая избавит город от пробок на въезде.

В краевом центре Кубани власти планируют реализовать масштабный проект по строительству Восточного подъезда, который должен решить проблему с пробками на въезде в город.

На возведение первого этапа нового объекта планируется потратить 4,6 млрд рублей. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Отмечается, что открытие магистрали должно состояться летом 2027 года.

Автомагистраль Восточный подъезд часть дороги, которая соединит Краснодар с федеральной трассой «Дон». Реализовать этот проект власти региона планировали с 2019 года.