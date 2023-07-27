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Красная площадь - самая популярная достопримечательность Москвы

Красная площадь - самая популярная достопримечательность Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В АТОР перечислили самые популярные достопримечательности Москвы среди гостей. Туристов привлекают Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея и ВДНХ.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные среди туристов достопримечательности Москвы.

Так, самыми привлекательными для туристов местами являются Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея и ВДНХ.

Также популярными среди путешественников являются Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити" со смотровой площадкой "Панорама 360".

Помимо них, гости проявляют интерес к парку "Зарядье" и московскому зоопарку. Растет популярность речных экскурсий, посещений усадеб и театров.

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