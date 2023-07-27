Красная площадь - самая популярная достопримечательность Москвы

В АТОР перечислили самые популярные достопримечательности Москвы среди гостей. Туристов привлекают Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея и ВДНХ.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные среди туристов достопримечательности Москвы.
Так, самыми привлекательными для туристов местами являются Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея и ВДНХ.
Также популярными среди путешественников являются Музей Победы на Поклонной горе и "Москва-Сити" со смотровой площадкой "Панорама 360".
Помимо них, гости проявляют интерес к парку "Зарядье" и московскому зоопарку. Растет популярность речных экскурсий, посещений усадеб и театров.