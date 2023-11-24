Космический фестиваль с прыжками через бассейн пройдет в Архызе

Яркий фестиваль ко Дню космонавтики состоится в скором времени на курорте Архыз в КЧР. Как рассказали в пресс-службе, в программу войдут горнолыжные приключения и музыка.

Праздник ко Дню космонавтики подготовили на курорте Архыз: 13 апреля здесь состоится тематический фестиваль.

"Отправляйтесь в космическое путешествие: 13 апреля на курорте состоится фан-фест "Архыз, ты просто космос!""

– пресс-служба

Основная тема фестиваля – День космонавтики. В программе праздника и горнолыжные активности, одна из которых – массовый спуск. В числе прочего – прыжки в костюмах через бассейн. Необычный турнир проводится по двум дисциплинам: можно попробовать свои силы в скольжении по воде с разгона и сделать трюк на трамплине.

Создать атмосферу праздника помогут и ди-джеи.

Приходить на праздник лучше в фантастических костюмах, чтобы посоревноваться за звание самого инопланетного или наиболее реактивного гостя.

Маленьких лыжников и просто отдыхающих ждет специальная программа.