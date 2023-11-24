Космический фестиваль с прыжками через бассейн пройдет в Архызе

Праздник ко Дню космонавтики подготовили на курорте Архыз: 13 апреля здесь состоится тематический фестиваль.
"Отправляйтесь в космическое путешествие: 13 апреля на курорте состоится фан-фест "Архыз, ты просто космос!""
– пресс-служба
Основная тема фестиваля – День космонавтики. В программе праздника и горнолыжные активности, одна из которых – массовый спуск. В числе прочего – прыжки в костюмах через бассейн. Необычный турнир проводится по двум дисциплинам: можно попробовать свои силы в скольжении по воде с разгона и сделать трюк на трамплине.
Создать атмосферу праздника помогут и ди-джеи.
Приходить на праздник лучше в фантастических костюмах, чтобы посоревноваться за звание самого инопланетного или наиболее реактивного гостя.
Маленьких лыжников и просто отдыхающих ждет специальная программа.