Корову спасли из ледяной горной реки в Северной Осетии

Опубликовано: 15:40, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попавшее в беду домашнее животное спасли пожарные в Алагирском районе. Благодаря им корова осталась цела и невредима и вернулась к хозяевам.

Корова свалилась в реку в селе Бад – помощь животному пришли сотрудники МЧС. Видеозапись спасательной операции опубликована в Telegram-канале республиканского ведомства.

По неизвестной причине парнокопытное сорвалось с обрыва и упало в реку Баддон. В ледяной воде животное провело более четырех часов.

Пожарные с помощью веревок вытащили замерзшую корову, которая с трудом стояла на ногах, на сушу, где ее ждали хозяева.

"Нам важна каждая жизнь!"

– МЧС