Корову спасли из ледяной горной реки в Северной Осетии

Попавшее в беду домашнее животное спасли пожарные в Алагирском районе. Благодаря им корова осталась цела и невредима и вернулась к хозяевам.
Корова свалилась в реку в селе Бад – помощь животному пришли сотрудники МЧС. Видеозапись спасательной операции опубликована в Telegram-канале республиканского ведомства.
По неизвестной причине парнокопытное сорвалось с обрыва и упало в реку Баддон. В ледяной воде животное провело более четырех часов.
Пожарные с помощью веревок вытащили замерзшую корову, которая с трудом стояла на ногах, на сушу, где ее ждали хозяева.
"Нам важна каждая жизнь!"
– МЧС