Конституционный суд Грузии рассмотрит иск против нового закона об иноагентах

Иск НПО против аналога закона FARA принят к рассмотрению КС Грузии. Парламент принял закон в конце мая.

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против нового закона об иноагентах.

Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая. Он стал точной копией американского закона FARA и распространяется как на организации, так и на физических лиц. Закон также ввел понятие "агент иностранного принципала".

НПО подала жалобу на это понятие, правила регистрации и наказание за отказ от регистрации в реестре "иноагентов".

КС Грузии счел иск обоснованным и передал его пленуму, чтобы тот рассмотрел его.