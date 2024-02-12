Вестник Кавказа

Конор Макгрегор не рискнул драться с Илией Топурия

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отказался отвечать на вызов нового чемпиона промоушена Илии Топурия. Менеджмент ирландца объявил, что Макгрегору не интересен поединок с Топурия.

Представитель ирландского спортсмена и шоумена Конора Макгрегора сообщил сегодня, что боец не планирует выходить в октагон с новым чемпионом UFC в полулегком весе Илией Топурия.

Напомним, что в ходе состоявшегося в этот уикенд чемпионского боя Илия Топурия нокаутировал австралийца Александра Волкановски и забрал у того пояс чемпиона UFC в полулегком весе.

Став чемпионом, Топурия немедленно бросил перчатку Макгрегору, однако ирландский спортсмен не будет отвечать на вызов, так как ему не интересен бой с испанским бойцом, пишет ТАСС.

"Конор не заинтересован в этом поединке. У нас есть свой план"

– представитель Макгрегора

Илия Топурия – грузинский спортсмен, выступающий под флагом Испании. Ему 27 лет, он провел в профессиональном MMA 15 поединков и все закончил победой.

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